На Донбассе в "бригаду 200" попал российский боевик Сергей Беседин по кличке "Батя".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

С сайта центра "Миротворец" стало известно, что наемник Кремля родился 3 марта 1984 года в России. Жил он в городе Хрустальный (Красный Луч) в Луганской области.

Ликвидировали боевика 8 августа текущего года на Донбассе. Обстоятельства его смерти требуют уточнения, а пока неизвестно.

Напомним, женщина-боевик – снайпер незаконных формирований по кличке "Боня" заявила, что видела документ, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, который разрешал работорговлю в Донецке.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение скончался.