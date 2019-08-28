Возвращение Богатыревой: появилась мощная фотожаба и комментарий Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун жестко отреагировала на возвращение в Украину бывшего главы ведомства Раисы Богатыревой, которая задержана по делу о масштабных хищениях государственных средств.

На своей странице в Facebook Супрун написала, что Богатырева никогда не заботилась о работе министерства, а коллеги и вовсе ее побаивались.

Министр рассказала, что будучи министром Богатырева покрывала схему закупок вакцин и туберкулина у фирмы своего сына.

"Возвращение Богатыревой в Украину является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев. Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменениях в сфере, где они привыкли обо всем “договариваться”.

Сегодня эти же люди пытаются вернуть себе эту возможность и воспользоваться ею сполна. Не отдать медицинскую сферу ворам и убийцам для нового политического руководства очень легко, если они поставят здоровья украинцев реальным приоритетом", - добавила Супрун.

Также она опубликовала фотожабу на тему возвращения Богатыревой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети бурно обсуждают возвращение Богатыревой в Украину.