Возвращение Богатыревой в Украину: как ее задержали и в чем подозревают

27 августа в Киеве задержали министра здравоохранения времен Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую подозревают в масштабных хищениях из государственного бюджета.

Задержание экс-министра прошло в аэропорту "Киев", куда она прибыла рейсом из Минска. Пограничная служба передала задержанную Нацполиции.

"Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на него сработала наша база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполіції", - сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

После задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не выносил решение, передает "ЛБ".

Богатырева прилетела после того, как суд обязал ГПУ закрыть против нее дело. Однако она была задержана, то есть с розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Ночь Богатырева провела в изоляторе на Косогорном переулке. 28 августа состоится суд по избранию меры пресечения для экс-министра.

По версии следствия, Богатырева завладела государственными средствами во время закупок медицинских препаратов. Она находится в розыске с 2014 года. 16 сентября 2016 года ГПУ обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального предварительного расследования по Богатыревой в связи с тем, что она находилась за пределами Украины.

Также ГПУ в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении.

Ранее "Апостроф" публиковал новые детали задержания Богатыревой.