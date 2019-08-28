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Смертельный взрыв и обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео и новые фото

среда, 28 августа 2019, 08:55
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Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва в жилом доме в Дрогобыче, Львовской области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.

По обновленной информации службы, по состоянию на 08:30 под завалами было обнаружено уже двое погибших. Еще 7 человек госпитализировано, в том числе 4 ребенка.

Взрыв произошел ночью, в 2:46, на улице Грушевского, 101, в четырехэтажном, четырехподъездном жилом доме. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Вследствие взрыва произошло обрушение одного подъезда с первого по четвертый этаж.

Полицейские открыли криминальное производство по факту взрыва.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 августа в городе Борисполь Киевской области в жилом доме случился взрыв газа.

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