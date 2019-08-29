Боевики укрепляются возле моста в Станице Луганской: появились тревожные данные

Боевики в Станице Луганской установили около моста контейнер, вокруг которого находятся шины с песком.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По инициативе украинской стороны состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО. Во время скайп-встречи обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской.

"Демонтаж на мосту фортификационных сооружений и флага квазигруппировок ОРДЛО является необходимым условием для начала восстановления моста - без этого мы не можем начать восстановление перехода. СММ ОБСЕ показала выполнения украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода. В то же время СММ ОБСЕ констатировала: НЗФ ОРДЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, зато установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", - написала Олифер.

По ее словам, украинская сторона подробно проинформировала о ходе подготовки к восстановлению моста. Подготовительные работы для этого уже начаты. Строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены до конца осени. Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Марьян Кушнир обратил внимание, что в месте разведения вооружения в районе Станицы Луганской никто не разбирает военные конструкции, что планировалось делать изначально.