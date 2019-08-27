Что происходит на пляжах Крыма в последние дни лета: опубликованы фото

Пляжи в аннексированном Крыму поражают своей пустынностью и отсутствием туристов, даже несмотря на то, что время для отдыха еще вполне подходящее.

Соответствующие фото пляжей полуострова опубликовал блогер под ником Roksolana Today & Крым в Twitter.

На снимках можно увидеть безлюдные пляжи Крыма, которые внешне напоминают пустыню.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали яркие фото пляжей Ялты(оккупированный Российской Федерацией Крым) и Кирилловки Запорожской области, сделанные в последнее воскресенье лета.

Также в одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.

Помимо этого на курорте Кирилловка на побережье Азовского моря 24 августа наблюдался настоящий аншлаг - пляжи были буквально забиты отдыхающими.