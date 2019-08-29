Появилось видео прощания с погибшим на Донбассе командиром "Айдара"

В Северодонецке Луганской области прошло прощание с 25-летним командиром взвода батальона "Айдар" Тихоном Курбатовым.

Боец погиб 25 августа в результате выстрела вражеского снайпера в районе оккупированной боевиками Горловки Донецкой области.

В армии командир взвода служил с 2013-го года. Сперва он закончил срочную службу, после чего подписал контракт с Вооруженными силами. В 2017 году перевелся в 24-й штурмовой батальон "Айдар".

У защитника Украины остались родители и сестра.

"Все время родителям обещал, что будет беречь себя. Ну, знаете, что снайпер, это такая военная профессия, который прячется, который выжидает долго-долго и в один момент он делает один выстрел", - сказал побратим погибшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем попрощались с погибшим на Донбассе 20-летним бойцом Виталием Собко.