Появились фото и видео с места ДТП с нардепом от партии Порошенко

Появились новые подробности ДТП с участием народного депутата Украины Михаила Бондара от фракции "Европейская солидарность", которое произошло 30 августа в Житомирской области.

Как пишут местные издания, на месте образовалась большая пробка.

"Посреди проезжей части лежит разбитый автомобиль, другой стоит на обочине. Возможно, были и другие участники ДТП. Скорее всего, в этой аварии есть пострадавшие", - рассказала очевидец событий.

В полиции уточнили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы.

"По предварительной информации, Mitsubishi Lancer на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего у легковушки отпало колесо и она перевернулась", - говорят в полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье в аварию попали маршрутное такси "ГАЗ", грузовик "ИФА" и легковой автомобиль Skoda.