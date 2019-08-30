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Известный нардеп попал в тяжелое ДТП: первые подробности

пятница, 30 августа 2019, 22:45
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Депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области.

Как сообщил сам депутат в комментарии "Цензор.НЕТ", у него сломаны ребра. В момент аварии он направлялся домой в село Сокаль Львовской области.

Известно, что народный избранник ехал при помощи сервиса поиска автомобилей "Бла бла кар".

"Я АТОшник. Поэтому, если есть возможность приобрести машину - то капелланам купили автобус, то так джипы там ребятам ... То есть, я пока без машины. Поэтому пользуюсь вот таким образом услугой "Бла бла кар". Это быстро, это хорошо", - пояснил нардеп.

По словам Бондара, в момент аварии машина несколько раз перевернулась. Он и еще два человека, которые были в автомобиле, выжили.

Причины ДТП устанавливает полиция. По предварительным данным, в автомобиле, в котором ехал нардеп, лопнуло колесо.

Михаил Бондар в прошлом созыве парламента был членом фракции "Народный фронт" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье в аварию попали маршрутное такси "ГАЗ", грузовик "ИФА" и легковой автомобиль Skoda.

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