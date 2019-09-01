Пора бежать: экс-командир "Беркута", разгонявший митинги в Москве, попал на интересное фото

В интернете обнародовали свежее фото бывшего заместителя командира полка киевского "Беркута" полковника Сергея Кусюка, который ранее засветился на разгоне митингов в Москве (Российская Федерация).

Соответствующий снимок размещен на странице "Недруги за бугром" в Twitter.

Так, на странице сравнили фото Кусюка во время разгона одной из акций в Москве и его снимок, сделанный в субботу, 31 августа. Судя по всему, он решил не одевать обычную форму и бронежилет.

На фото бурно отреагировали в сети.

"Эту падаль вы еще в женском платье увидите, убегающего по подворотням", "Мразь", "Сегодня никого не п*здили, потому что у Кусюка выходной", "Он сменил лишь вид камуфляжа. Кстати, следует заметить, что в городе камуфляж не помогает спрятаться", "Без броника такой скромный, застенчивый, можно замуж выдавать", "Когда понял что пора бежать в Беларусь", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как экс-командир "Беркута" разгонял митинг в Москве.

Также стало известно, что Сергей Кусюк попал под санкции США.