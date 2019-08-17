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Трое неадекватов устроили стрельбу в киевском пабе: опубликованы фото

суббота, 17 августа 2019, 14:07
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В ночь на субботу, 17 августа, в Киеве возле станции метро "Лыбедская" в заведение "Портер паб" зашли трое пьяных мужчин, один из которых достал пистолет и выстрелил.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, около полуночи на улицу Большая Васильковская по вызову прибыло два экипажа патрульной полиции. У одного из дебоширов полицейские обнаружили оружие. Предварительно, пистолет оказался стартовым. Никто из посетителей паба физически не пострадал, люди отделались испугом. А вот двое из пьяной троицы все же получили небольшие повреждения.

Когда пьяную компанию вывели на улицу, то оказалось, что мужчины буквально валятся с ног. Они несколько раз рухнули на асфальт с высоты собственного роста, при этом у одного из дебоширов со рта шла пена. Патрульные вызвали медиков, которые обработали рассечения одного из пострадавших и привели в чувства второго с помощью нашатыря.

При этом стрелок никак не мог успокоится: он все время искал свой пистолет, а после, стоя в окружении полиции, достал и направил на них газовый баллончик. Правоохранители вовремя заметили это и временно изъяли еще одно спецсредство у мужчины. Его действия патрульные оценили как мелкое хулиганство и составили материалы по 173-й статье КУпАП.

Напомним как ранее сообщал "Апостроф", 11 августа в Святошинском районе столицы прохожие заметили на балконе многоэтажного жилого дома мужчин, которые стреляли.

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