Молотком стукнуть? С российским горе-роботом произошло новое ЧП в космосе

Робот "Федор" российского производства вновь оказался в центре внимания среди пользователей социальных сетей.

Так, недавно в его работе снова произошел сбой. Как сообщает российская пресса, космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту МКС

"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта", - сказал Овчинин.

После космонавт отчитался, что включить горе-робота ему удалось с 10-15 раза.

"Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", - отметил космонавт.

Напомним, что "Федора" настигла новая беда - ему вместо ног приделают руки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли очередную космическую аварию россиян, на этот раз поводом для карикатуры стала неудачная стыковка корабля "Союз МС-14" робота Федора с Международной космической станцией.