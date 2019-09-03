Под Львовом маршрутка с людьми влетела в грузовик, много пострадавших: фото

В понедельник, 2 сентября, под Львовом произошло серьезное ДТП с участием грузовика КамАЗ и пассажирского автобуса, в котором на момент аварии находились 24 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"В медицинское учреждение был доставлен 11 человек - двое водителей и пассажиров автобуса, все совершеннолетние. Семь из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Четверо, в том числе водители, сейчас находятся в больнице", - уточнили информацию о состоянии пострадавших в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом произошло смертельное ДТП с участием сотрудника СБУ. В результате аварии виновник аварии погиб, а сотрудник СБУ получил травмы.

Также погоня за хулиганом обернулась смертельным ДТП под Львовом.