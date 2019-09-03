Под Полтавой педофил напал на ребенка посреди улицы: описание преступника

Во вторник, 3 сентября, в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

Об этом в Facebook сообщает Юрий Сулаев, спикер полиции Полтавской области.

По его словам, нападение произошло около 17:00 по пути к жилому массиву "Красный путь".

Полиция разыскивает преступника. Также было опубликовано описание нападавшего: возраст около 25-30 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие, над правой бровью и на левой щеке ссадины, на правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью латиницей.

Правоохранители призывают всех, кто видел человека с подобными приметами, немедленно обратиться в полицию на номер 102.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из районов Днепра жители заметили педофила, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.