В Донецке украинские патриоты устроили интересную "диверсию" в маршрутке: фото

В оккупированном Донецке украинские патриоты оставили смелую надпись в маршрутке.

Об этом говорится на странице "hochu domoy" в Twitter.

‏"На стенке маршрутки в самом конце. Месяца 2 никто не стирает. Безумство храбрых!! Глядя на такие надписи, понимаешь - есть за кого в Донецке бороться!" - сказано в подписи к фото.

Так, неизвестные написали на стенке: "Слава Украине! Героям слава!".

Напомним, что в сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.