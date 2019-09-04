Бойцы ВСУ показали, как ведут "переговоры" с врагом на Донбассе: сильное видео с фронта

В интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют, как ведут "переговоры" с боевиками на Донбассе.
В интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют, как ведут "переговоры" с боевиками на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
"Сколько должны длиться переговоры с оккупантом? Боец 24-й ОМБр ВСУ "Богун" отвечает: "Не дольше автоматной очереди"… Он цитирует слова главнокомандующего УПА Василия Кука, продолжая славные традиции борьбы за независимость на фронте Донбасса", - говорится в подписи к видео.
Судя по кадрам, украинские военные жестко отвечают на провокации боевиков на Донбассе.
Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.
Между тем, в сети показали видео, на котором видно, как боевики ведут обстрел мирного населенного пункта на Донбассе, в районе которого нет позиций украинских военных.