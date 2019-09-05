В Харькове "уставшее" дерево рухнуло прямо на авто: момент попал на видео

В Харькове дерево свалилось на проезжую часть прямо на проезжающий по дороге автомобиль.

Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС.Харьков".

"Уставшее" дерево упало на улице Данилевского. Его ветки привалили авто марки KIA. Момент падения зафиксировал регистратор машины, которая двигалась по дороге. К счастью водителя, ее не зацепило. Но проехав дальше, стало видно, что в эпицентре ЧП все таки оказалась другая машина.

Информации о пострадавшем нет, также неизвестны подробности происшествия.

Напомним, в начале августа по улицам Киева пронесся мощный ураган, были повалены деревья, разбиты авто, несколько человек получили травмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 августа в Киеве на Печерске дерево упало на женщину и придавило ее.