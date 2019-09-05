В лесу под Львовом загадочно пропал альпинист: опубликовано фото

В среду, 4 сентября, в лесу Львовской области пропал альпинист и спасатель Иван Чупрей.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Чупрей пропал в Брюховицком лесу под Львовом. Пропавший 1950 года рождения проживает в селе Малые Грибовичи. Последний раз он выходил на связь 4 сентября в 17:00. С тех пор его телефон не отвечает и домой мужчина не возвращался.

"У Ивана Чупрея отличное здоровье, он всегда выходил на прогулки в Брюховицкий лес, также работает инструктором по альпинизму и спасателем", - написал Зинкевич.

Депутат попросил всех неравнодушных, кто знает о местонахождении Ивана, звонить на линию правоохранителей по номеру 102 или 067 449 12 79. Также можно писать сообщения на страницу самого Зинкевича в соцсети.

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