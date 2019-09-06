На Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР: фото свежего "груза-200"

На Донбассе в оккупированном боевиками городе Горловка ликвидировали российских наемников.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Один из погибших боевиков - Сотник Богдан Владимирович по кличке "Койот". Он сам родом из Горловки, родился 19 октября 1982 года. "Грузом 200" он стал в своем родном городе 4 сентября текущего года.

По данным сайта "Миротворец", Сотник воевал против Украины на стороне страны-агрессора РФ в 9 роте.

Вторым "грузом 200" стал Иванов Эдуард по кличке "Дюха". Он также родился в Горловке 27 мая 1989 года, и там же умер 4 сентября. Больше личных данных Иванова пока нет, их уточняют.

Как сообщал "Апостроф", в сети появился рассказ российского наемника Антона "Гранта" Горохова из Саратова, который приехал на Донбасс, чтобы убивать украинцев.