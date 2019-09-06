На Северном мосту в Киеве лихач попал в серьезное ДТП: фото и видео

В пятницу, 6 сентября, в Киеве на Северном (экс-Московском) мосту произошла авария – авто врезалось в отбойник.

Об этом сообщается в Instagram сообщества dtp.kiev.ua.

Очевидцы утверждают, что легковое авто – иномарка бюджетного класса, влетело в отбойник на большой скорости. Вследствие аварии вся передняя часть машины была деформирована, авто буквально "смяло".

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Данных о пострадавших пока нет, в салоне машины людей не видно.

Также было опубликовано видео с места событий, заснятое очевидцами.

Как сообщал "Апостроф", поздно вечером 5 сентября, под Львовом произошла жуткая авария с погибшими. На кадрах с места событий можно увидеть разбитые автомобили Audiи ВАЗ, превратившиеся в груду металлолома.