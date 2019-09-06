Страшно, никогда такого не было: россиянка сняла на видео у границы с Украиной странные самолеты

Россиянку испугали самолеты, которые она увидела на границе с Украиной.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ростов Главный.

"Сегодня утром (6 сентября, - прим. ред.) над Вертолетным полем (ЗЖМ) в сторону центра пролетели 12 кукурузников. Хоть летели не сильно высоко, никаких опознавательных знаков я не заметила. Сначала думала, что пролетел вертолет, но звук мотора не удалялся. Раньше такого никогда не было, как-то боязно", - цитирует канал слова очевидицы ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России у границы с Украиной пожар охватил огромную территорию.

Также Лукашенко сделал скандальное заявление об Украине, выдав распоряжение "наглухо закрыть границу". Связано это, якобы, с угрозами национальной безопасности.