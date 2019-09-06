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В Украине суд передал малолетних детей под опеку отца-педофила: фото и видео

пятница, 06 сентября 2019, 18:12
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В четверг, 5 сентября, в Виннице правоохранители задержали мужчину, который подозревается в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Подозреваемый - 32-летний житель Винницы, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, по собранной полицейскими информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространял фото и видео материалы, содержащие детскую порнографию. Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них.

Также было установлено, что за детьми должным образом не ухаживали, они проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие.

Следственным управлением областного главка полиции начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (пытки).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 3 сентября, в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

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