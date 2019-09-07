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Появились фото и видео прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге

суббота, 07 сентября 2019, 08:51
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В Украине попрощались с бойцом "Азова" Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера.

Как сообщает пресс-служба "Азова", на прощание с защитником родины пришел личный состав подразделения.

"Шах" был искусным воином, служа в "Азове" с лета 2015 года, был командиром отделения в третьей роте второго батальона полка. Боец, который получил профессию парамедика, имея цель спасать от смерти своих собратьев, погиб от ранения, несовместимого с жизнью", - говорится в сообщения.

Погибшему бойцу было 26 лет. Похороны прошли в Херсонской области.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября в центре Львова прошла церемония прощания с бойцом ВСУ Богданом Ховалко, который погиб в зоне ООС.

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