Появились фото и видео прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге

В Украине попрощались с бойцом "Азова" Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера.

Как сообщает пресс-служба "Азова", на прощание с защитником родины пришел личный состав подразделения.

"Шах" был искусным воином, служа в "Азове" с лета 2015 года, был командиром отделения в третьей роте второго батальона полка. Боец, который получил профессию парамедика, имея цель спасать от смерти своих собратьев, погиб от ранения, несовместимого с жизнью", - говорится в сообщения.

Погибшему бойцу было 26 лет. Похороны прошли в Херсонской области.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября в центре Львова прошла церемония прощания с бойцом ВСУ Богданом Ховалко, который погиб в зоне ООС.