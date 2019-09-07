В Полтаве задержали главу областной таможни: подробности и фото

Начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Стало известно, что чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

"Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 года выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможенный автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни. 7 сентября 2019 года вымогатель в Киеве получил "вознаграждение" за 10 оформленных контейнеров - 4000 долларов США, что задокументировано в рамках контроля за совершением преступления", - говорится в сообщении.

Таможенника задержали и сейчас готовится ходатайство о заключении фигуранта под стражу и отстранение от занимаемой должности.

Как сообщал "Апостроф", экс-лидера областной фракции "Оппозиционный блок", а ныне первого заместителя председателя облсовета Вадима Шкаровского обвинили в том, что тот обещал "уладить вопрос" с регистрацией депутата за 5 тысяч долларов.