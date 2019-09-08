На оккупированном Донбассе произошло жуткое ДТП с грузовиком: опубликовано фото

На временно неподконтрольной Украине территории Донбасса произошло масштабное ДТП, в котором погибли пять человек.

Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".

Трагедия случилась в Амвросиевском районе на трассе "Донецк-Харцызск-Успенка". На 68-ом км автодороги столкнулись легковой автомобиль ЗАЗ 1103 "Таврия" и грузовик DAF.

Вследствие аварии погибли пять человек, из них один ребенок. Они находились в салоне "легковушки": водитель, 1973 года рождения; пассажиры: ребенок, 2018 года рождения; женщины, 1984 и 1963 годов рождения; мужчина, 1961 года рождения.

Правоохранители устанавливают причины и детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео первых минут после страшного ДТП в Запорожской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе гражданка Турции.