Улицу засыпало долларами: сеть взбудоражило необычное фото из Киева

Пользователей интернета взбудоражило необычное фото из Киева - на снимке зафиксированы переговоры группы мужчин, а вся улица практически засыпана долларами.

Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Фото было сделано на улице Старокиевская, 10Г.

В комментариях к посту отметили, что это были съемки фильма, но снимок вызвал огромный резонанс в сети.

"Фальшивомонетчики", "Рай дворника", "Охрана, отмена, кино снимали", "Фальшивые, я брал", "Только вчера там был", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 6 сентября в Киеве автомобиль врезался в забор и вылетел на тротуар рядом со станцией метро "Левобережная".

4 сентября на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошла серьезная авария: автомобиль "Мерседес Вито" врезался в автобус "Неоплан" и еще один автомобиль.