В Мариуполе простились с погибшими на Донбассе морпехами: фото и видео

В пятницу, 13 сентября, в Мариуполе попрощались с погибшими военнослужащими 36-й бригады морской пехоты: прапорщиком Николаем Обуховским и матросом Александром Линчевским, которые погибли на Донбассе в ночь с 11 на 12 сентября.

Об этом сообщает 0629.

Известно, что военнослужащие погибли в ночь с 11 на 12 сентября при снайперском обстреле. Обстрел боевиков произошел возле Павлополя, на Мариупольском направлении.

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Морпехи выполняли боевую задачу и погибли с оружием в руках. Они получили смертельные ранения в голову и шею.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Нацгвардии назвали фамилию погибшего в четверг, 12 сентября, бойца и показали фото. Он служил в батальоне специального назначения 15-го Славянского полка Нацгвардии.