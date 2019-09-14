Погиб в пятницу 13-го: стало известно о новой трагедии в ВСУ

В пятницу, 13 сентября, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Кроме того, за минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Донбассе воюет 20-летний чемпион Украины.