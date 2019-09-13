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На Донбассе воюет 20-летний чемпион Украины: фото и биография бойца

пятница, 13 сентября 2019, 08:14
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В сети рассказали историю 20-летнего чемпиона Украины из Киева, который воюет на Донбассе вместе со своей семьей.

Об этом сообщают в группе "72 ОМБр им. Черных Запорожцев" в Facebook.

У Богдана в ВСУ служат отец, брат и сестра. Сам же парень шутит, что у него 15-летний контракт, ведь именно столько он будет служить в украинской армии.

С 7 лет Богдан хотел связать свою жизнь с армией. До войны учился в архитектурном колледже и занимался рукопашным боем, в котором имеет весомые достижения - он двухразовый чемпион Украины.

Богдан принимал активное участие в событиях на Майдане. Там же получил осколочные ранения. На войне он с 2018 года. Добровольцем пришел в военкомат и в составе 72 бригады воевал на Светлодарск дуге.

"Когда наша бригада имени Черных Запорожцев проходила подготовку с инструкторами НАТО, Богдан во Львове сделал предложение своей девушке, которая ждет его дома с победой. Сегодня Богдан вместе с боевыми побратимами защищает нашу землю в Луганской области и будет биться за нее до тех пор, пока российские войска и их прихвостни не уйдут из Украины - сами или с его помощью!", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", украинцев растрогала история военнослужащего из Грузии Георги Чубитидзе, который воюет на Донбассе на стороне Украины, не понаслышке зная о жутких последствиях "русского мира" на примере Абхазии.

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