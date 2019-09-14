Появились подробности гибели сотрудника СБУ под Одессой

Стали известны подробности гибели сотрудника Центра специальных операций "А" Александра Иванькова в Одесской области.

О подробностях трагедии сообщает Думская.

По данным издания, старший лейтенант Иваньков — боец не одесского, а столичного подразделения "Альфы". Он погиб во время крайне сложной тренировки на воде. Что именно случилось, неизвестно: ведется следствие.

Отметим, Александр Иваньков является участником войны на Донбассе, отмечен государственными наградами. Сослуживцы говорят, что он был настоящим профессионалом и патриотом.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о большом количестве "300-х" у ВСУ на Донбассе. За сутки пятницы, 13 сентября, восемь украинских военнослужащих получили ранения. Кроме того, по словам волонтера, боевики запасаются горюче-смазочными материалами.