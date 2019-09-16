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В Днепре кровавого живодера настигла смертельная карма

понедельник, 16 сентября 2019, 21:00
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В понедельник, 16 сентября, 46-летний житель Днепра, который на улице избивал собаку и пытался перерезать ей горло на глазах у детей, покончил с собой.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Максим Гошовский.

По его словам, в понедельник должен был состояться суд, но обвиняемый на заседание не явился.

"Кто помнит живодера, который перерезать горло пытался собаке? Сегодня должен был быть суд, но он не явился. По информации соседей, он повесился. В прошлый раз его догнала карма, теперь совесть… у меня, конечно, спрашивают, не помогли ли ему. Отвечаю, мы против жесткости, такие люди должны сидеть и отвечать всю жизнь, а не так", — написал Гошовский.

В полиции подтвердили факт самоубийства мужчины.

Напомним, 8 сентября в Днепре мужчина на глазах у детей изрезал собаку. За жестокое обращение с животными ему грозил арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет. Во время беседы с правоохранителями мужчина признался, что он так поступил из-за того, что собака ему просто надоела.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как неизвестный человек в форме работника зоопарка в Херсоне избивает ламу.

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