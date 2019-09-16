В России в страшном пожаре погибли дети и топ-чиновник: опубликованы фото и видео

В Красноярске (Россия) масштабный пожар в доме забрал жизни восьми человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале Daily Storm.

Ночью огонь охватил жилой дом российского чиновника. В результате погибли прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов, его жена и двое детей, а также четверо членов семьи его сестры - среди них двое несовершеннолетних.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание, рассматривается также версия о неосторожном обращении с огнем", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Следственный комитет возбудил дело после трагедии. Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в Киевской области произошел пожар в частном доме, где погибли двое детей.