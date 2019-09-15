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В Киеве вспыхнул мощный пожар: первые подробности и кадры с места

воскресенье, 15 сентября 2019, 17:13
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В воскресенье, 15 сентября, в Киеве произошел масштабный пожар в Голосеевском районе.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Огонь заметили на проспекте Академика Глушкова. Отмечают, что горела свалка, черный столб дыма виден из далека. Возможно, огонь перекинулся со свалки на ближайшие деревья. Ранее жители столицы указывали, что там горит лес.

Напомним, 14 сентября в столичном Гидропарке произошел масштабный пожар в комплексе Bora Bora Beach Club: огонь перекинулся на пляж Днепра. Он очень быстро распространился, а пожару присвоили повышенный ранг. Заведение сгорело полностью, причиной огня мог стать поджег. К счастью, никто не пострадал.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.

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