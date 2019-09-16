Жестокое убийство студентки в Тернополе: всплыли новые детали трагедии

Убийство 18-летней студентки в Тернополе 34-летний мужчина мог совершить на почве ревности.

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова пресс-офицера полиции Тернопольской области Сергея Крета.

"Девушка встречалась со своим будущим убийцей несколько лет. Но в последние три недели они не общались, так как студентка уехала в Тернополь на учебу", - рассказал он.

В тот день Диана вместе со своими друзьями-сверстниками (парнем и двумя девушками), с которыми вместе училась в вузе, приехала в городок Микулинцы на праздник пива. После фестиваля поздно вечером девушка с друзьями возвращались в ее родное село Воля. 34-летний бойфренд студентки ждал ее в засаде возле дома. Улучив момент, когда Диана попрощалась с друзьями и собралась заходить во двор, мужчина выскочил из кустов и начал что-то кричать. Никто не успел опомниться, когда он достал нож и начал наносить удары студентке в грудь, живот, шею. Сокурсник Дианы попытался заступиться за девушку, но ему тоже досталось - он получил несколько ножевых ранений, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Тернополе в собственной квартире была обнаружена зарезанной 28-летняя женщина.