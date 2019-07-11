Сильно "устал": появились фото и видео новых ЧП на стеклянном мосту в Киеве

В четверг, 11 июля в Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту, появилась очередная трещина.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места ЧП.

На этот раз трещина образовалась не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.

Уточняется, что трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве срочно ремонтировали мост Кличко, который уже стал мемом.

Также ранее появились эксклюзивные фото с дрона нового пешеходного моста в Киеве.