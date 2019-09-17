Пошел на войну добровольцем: стало известно о трагической смерти бойца ВСУ

После продолжительной болезни скончался боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Чепиль.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь, который пишет под ником aphareus.

По его данным, военный умер 12 сентября. Он проживал в с.Глинськ Львовской области.

"Пошел на войну добровольцем. Проходил службу в Луганской и Донецкой областях. Погребение состоялось 12 сентября. Вечная память!" – говорится в посте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили, что с начала суток на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

15 июля в результате полученных ранений под Авдеевкой Донецкой области погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

14 июля в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.