Стало известно о гибели на Донбассе бойца ВСУ: названо имя героя

В воскресенье, 15 сентября, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый.

Об этом сообщает Хоростковский городской совет.

"В связи с гибелью бойца ВСУ 15-16 сентября объявлены днями траура", - говорится в сообщении.

Отметим, что военнослужащий родом из села Увисла. Встречать его тело с передовой будут вечером в воскресенье, 15 сентября.

Как сообщал "Апостроф", 15 июля в результате полученных ранений под Авдеевкой Донецкой области погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

Также 14 июля в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбассе воюет 20-летний чемпион Украины.