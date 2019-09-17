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Появилось фото и данные про 21-летнего гвардейца Путина, погибшего на учениях

вторник, 17 сентября 2019, 14:59
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Стало известно об одном из пострадавших вследствие наезда БТР в России 16 сентября.

Об этом сообщает ресурс Mash.

Напомним, бронетранспортер наехал на двух солдат во время учений в Смоленской области. Один из пострадавших скончался на месте. Второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Пострадавшим солдатом оказался Михаил Мирончук, который пришел в армию всего полгода назад. Он мечтал служить, армию очень ценил.

"Вчера под Жердовкой парень участвовал в учениях и сидел с сослуживцами за одним из БТР. В какой-то момент водитель бронетранспортера резко газанул и наехал на солдат.

Военнослужащего успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Через несколько часов он скончался от остановки сердца. 14 ноября Михаилу исполнилось бы 22 года.

Как сообщал "Апостроф", под Калининградом (Россия) во время учений по высадке десанта погиб морской пехотинец.

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