Названа неожиданная версия захвата мужчиной моста в Киеве

Алексей Белько, который в среду, 18 сентября, захватил мост Метро в Киеве, устроил стрельбу и угрожал взрывом, мог пойти на такой шаг из-за потрясения в личной жизни.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в полиции.

Так, мужчина не выдвигал никаких политических требований.

По словам источника, у Белько возникли психические проблемы из-за того, что его девушка изменила ему с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился рассудок. На мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Как известно, Белько 42 года, он является уроженцем Фороса (Крым) и военнослужащим Вооруженных сил Украины. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.