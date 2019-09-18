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Громкие убийства в Украине: полиция показала фото пойманной банды киллеров

среда, 18 сентября 2019, 07:52
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Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов показал фотографии членов банды, которая совершала громкие убийства в Украине.

Накануне их задержали в Киевской области.

Так, их подозревают в убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного, которое было совершено в 2016 году. Также они могут быть причастны к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена, которое произошло в январе 2019 года.

"Семерых подозреваемых, организаторов и исполнители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершение двух умышленных убийств, совершенных на заказ. Максимальное наказание - пожизненное заключение!" - пишет Небытов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.

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