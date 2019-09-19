Появились подробности захвата террориста на мосту в Киеве: новые фото

В полиции поделились деталями спецоперации по обезвреживанию военного, который хотел взорвать мост Метро в Киеве.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Как рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, захватчик моста является профессиональным стрелком.

"Открывал огонь в воздух. Попал в наблюдательный дрон, который упал в реку. Угрожал взорвать мост. Учитывая, что этим летом он добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно”, - рассказал Шевченко.

В полиции переживали, чтобы злоумышленник не начал движение в направлении левого берега в жилые кварталы, где возникла бы угроза киевлянам.

“Командовал операцией начальник Полиция Киева генерал Андрей Крищенко. Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и очевидно неадекватное состояние подозреваемого, приближение темное время суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия. Две группы „Корпуса оперативно-внезапной действия“ Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела”, - рассказал Шевченко.

На месте событий обнаружили тубус из гранатомета и охотничье оружие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.