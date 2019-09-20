В Ивано-Франковске пассажирский самолет устроил ЧП: подробности

В аэропорту "Ивано-Франковск" 19 сентября произошло чрезвычайное происшествие с пассажирским самолетом.

Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, здесь воздушное судно, летевшее по маршруту "Валенсия - Киев", совершило аварийную посадку.

На борту лайнера находились пассажиры. Самолет запросил посадку из-за неисправности шасси.

"19.09.2019 г. в 21:26 в ОКЦ УДСНС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия – Киев". Общее количество пассажиров (в т. ч. экипаж) – 90 человек. Причина аварийной посадки – сообщение датчика неисправности шасси", – говорится в управлении ОГА.

Известно, что никто во время посадки не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России (Красноярск) произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом Як-42, которому пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту.