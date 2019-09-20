RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 сентября

12:14
​Каким будет курс доллара в Украине до конца года: появился прогноз
12:12
Дожди и мороз: синоптик шокировала прогнозом погоды на выходные
12:09
В сети раскрыли хитрость "Слуг народа" с неприкосновенностью: ничего не отменяется
12:08
Умерла известная певица и народная артистка СССР Ирина Богачева
11:59
Появились новые подробности и мотив убийцы на АЗС в Николаеве: видео
11:42
Под Винницей фура "сыграла в боулинг" легковушками: много пострадавших, фото
11:40
Группа "НеАнгелы" вызвала смешанные чувства матерной песней: аудио
11:33
США разработали план уничтожения России: названа первая цель
11:28
Известный автогонщик рассказал, как королева Елизавета учила его застольным манерам
11:17
​Популярная страна ЕС вводит налог для туристов
11:13
В Ивано-Франковске пассажирский самолет устроил ЧП: подробности
11:12
Задержание шамана в России: стало известно, как его наказали силовики Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Ивано-Франковске пассажирский самолет устроил ЧП: подробности

пятница, 20 сентября 2019, 11:13
переглянути новину українською

В аэропорту "Ивано-Франковск" 19 сентября произошло чрезвычайное происшествие с пассажирским самолетом.

Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, здесь воздушное судно, летевшее по маршруту "Валенсия - Киев", совершило аварийную посадку.

На борту лайнера находились пассажиры. Самолет запросил посадку из-за неисправности шасси.

"19.09.2019 г. в 21:26 в ОКЦ УДСНС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия – Киев". Общее количество пассажиров (в т. ч. экипаж) – 90 человек. Причина аварийной посадки – сообщение датчика неисправности шасси", – говорится в управлении ОГА.

Известно, что никто во время посадки не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России (Красноярск) произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом Як-42, которому пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: