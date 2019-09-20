В Киеве пьяный водитель устроил полиции огненное ЧП: фото

Ночью на пятницу, 20 сентября, в Киеве был задержан водитель, который передвигался на горящем автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникаций патрульной полиции столицы в Facebook.

Так, мужчина был задержан в Подольском районе Киева. Он ехал на автомобиле ВMW, у которого были спущены шины, а из-под капота шел густой дым.

Отмечается, что мужчина не реагировал на призывы полицейских остановиться, поэтому его транспорт был заблокирован. После этого патрульные принялись гасить пожар, и на место прибыли спасатели, которые завершили ликвидацию возгорания в авто.

В ходе общения с водителем было выявлено, что он находится в измененном состоянии. Была проведена экспертиза с помощью "Драгера", и у него обнаружили 1,47 промилле алкоголя в крови.

Полицейские составили протокол по ч.1 ст.130 (вождение в состоянии опьянения) и ст.122-2 КУпАП (неисполнение требования об остановке).

Как сообщал "Апостроф", 15 сентября в Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, вылетел на железнодорожные пути.