Что-то пошло не так: "герой парковки" устроил эпичное ДТП в Киеве, видео

В сети высмеяли очередного "героя парковки" в украинской столице.

На этот раз водитель умудрился выехать против движения транспорта - просто "лоб в лоб" с другими транспортными средствами.

Видео с места событий опубликовал один из столичных пабликов.

Интересно, что транспортное средство, которое припарковали не по правилам, имеет серьезные повреждения. Скорее всего, он попал в ДТП, когда пытался выехать с места, где неправильно припарковался.

Напомним, что в Печерском районе Киева припаркованный на дороге автомобиль заблокировал проезд к больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице Украины, Киеве, некоторые владельцы автомобилей продолжают нарушать правила парковки и перекрывают проход для пешеходов.