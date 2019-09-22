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Что-то пошло не так: "герой парковки" устроил эпичное ДТП в Киеве, видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 00:10
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В сети высмеяли очередного "героя парковки" в украинской столице.

На этот раз водитель умудрился выехать против движения транспорта - просто "лоб в лоб" с другими транспортными средствами.

Видео с места событий опубликовал один из столичных пабликов.

Интересно, что транспортное средство, которое припарковали не по правилам, имеет серьезные повреждения. Скорее всего, он попал в ДТП, когда пытался выехать с места, где неправильно припарковался.

Напомним, что в Печерском районе Киева припаркованный на дороге автомобиль заблокировал проезд к больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице Украины, Киеве, некоторые владельцы автомобилей продолжают нарушать правила парковки и перекрывают проход для пешеходов.

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