Люди задыхаются от дыма: в оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар, фото

В Кировском районе оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым.

Как отмечается, сотрудники местного "Министерства чрезвычайных ситуаций" не смогли попасть на территорию возгорания, а огонь пытаются потушить силами сотрудников полигона. При этом токсичный дым накрывает расположенные рядом жилые дома.

"В Кировском целый день горит полигон ТБО. Потушить не могут. Очевидцы заявляют, что прибывшие подразделения МЧС на территорию ТБО не смогли попасть,якобы пытаются потушить огонь силами сотрудниками полигона. Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 19 сентября в лесу под Феодосией вспыхнул мощный пожар, охвативший территорию в 45 гектаров.