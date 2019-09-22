Под Черниговом вандалы осквернили могилы бойцов АТО: опубликованы фото и видео

В субботу, 21 сентября, в городе Мена Черниговской области неизвестные вандалы зарисовали белой краской фотографии на надгробиях погибших на Донбассе украинских бойцов.

Об этом сообщил журналистам мэр города Геннадий Примаков.

По его словам, преступление произошло ночью, до выхода на дневную смену сторожа кладбища. Как можно увидеть на опубликованных видео – неизвестные при помощи белой краски зарисовали лица бойцов сразу на нескольких надгробиях. Стоит отметить, что пострадали только могилы погибших на Донбассе солдат.

Примаков обратился к жителям города за помощью в поимке злоумышленников, а также пообещал денежную награду тому, кто укажет на вандалов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Сумах неизвестные сломали крест на могиле погибшего бойца АТО Александра Глуходида, соседнюю могилу облили краской.