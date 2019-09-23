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Жуткое ДТП с множеством жертв под Житомиром: появились первые данные о погибших

понедельник, 23 сентября 2019, 09:49
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В автобусе, который попал в ДТП с фурой под Житомиром с большим количеством погибших и пострадавших, ехали сотрудники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

Об этом сообщает Житомир.info.

"ДТП произошло ночью за Новоград-Волынским. Автобус с работниками ЖТТУ возвращался с отдыха в Карпатах. Известно о 9 погибших, еще 11 больницы, из которых 4 в реанимации. Все работники ТТУ", - рассказал изданию исполняющий обязанности директора управления Максим Манухин.

Отметим, что в полиции сообщают о 9 погибших и 9 раненых.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали 23 человека.

Также под Одессой произошло жуткое ДТП с участием маршрутки и фуры, в результате чего 9 человек погибли, двое получили ранения.

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