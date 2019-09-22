RU  UA  EN

воскресенье, 22 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 сентября

21:35
Смертельное ДТП с множеством погибших под Одессой: что известно на данный момент, видео
21:27
Севилья - Реал: стартовые составы
21:06
Настоящий патриот: появилась поучительная история о рестораторе, воюющем на Донбассе, видео
21:03
"Арсенал" обыграл "львов" в фантастическом матче чемпионата Англии: видеообзор
20:35
"Ливерпуль" обыграл "Челси", побив рекорд чемпионата Англии: видеообзор
20:30
Палили из гранатометов и не только: тревожные данные о ситуации на Донбассе
19:59
В Киеве водитель такси устроил масштабное ДТП с пострадавшими: фото и видео
19:40
Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо
19:38
Трамп раскрыл интересные детали телефонного разговора с Зеленским
19:13
Это "талант": сеть взбудоражило фото наглого "героя парковки" в Киеве
18:55
Прорвало: Динамо поиздевалось над Ворсклой в чемпионате Украины, видеообзор
18:49
Самой младшей - всего 18: названы имена всех жертв жуткого ДТП под Одессой
Все новости

Смертельное ДТП с множеством погибших под Одессой: что известно на данный момент, видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 21:35
переглянути новину українською

Двое пострадавших в жутком ДТП под Одессой с девятью погибшими выжили благодаря тому, что вылетели из маршрутки через лобовое стекло.

Об этом сообщает ТСН.

Известно, что от удара "Спринтер" почти разорвало пополам. При этом, у всех погибших в карманах разрывались телефоны: родные пытались выйти с ними на связь, дабы убедиться, что они живы и здоровы. Были и те, кто приехал на место ДТП почти сразу после аварии, не дожидаясь ответа на звонок.

По словам очевидца аварии, который ехал на своем авто за грузовиком и едва успел притормозить, дабы не влететь под нее рассказал, никто не решился доставать пострадавших из маршрутки.

"Что поразило, была полная тишина", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции назвали виновника аварии под Одессой.

Также стали известны подробности о жертвах аварии.

Кроме того, были названы имена всех жертв жуткого ДТП под Одессой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: