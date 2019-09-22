Смертельное ДТП с множеством погибших под Одессой: что известно на данный момент, видео

Двое пострадавших в жутком ДТП под Одессой с девятью погибшими выжили благодаря тому, что вылетели из маршрутки через лобовое стекло.

Об этом сообщает ТСН.

Известно, что от удара "Спринтер" почти разорвало пополам. При этом, у всех погибших в карманах разрывались телефоны: родные пытались выйти с ними на связь, дабы убедиться, что они живы и здоровы. Были и те, кто приехал на место ДТП почти сразу после аварии, не дожидаясь ответа на звонок.

По словам очевидца аварии, который ехал на своем авто за грузовиком и едва успел притормозить, дабы не влететь под нее рассказал, никто не решился доставать пострадавших из маршрутки.

"Что поразило, была полная тишина", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции назвали виновника аварии под Одессой.

Также стали известны подробности о жертвах аварии.

Кроме того, были названы имена всех жертв жуткого ДТП под Одессой.