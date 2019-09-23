В Одессе заминировали мост и угрожают его взорвать, движение остановилось: фото

На мосту Коцебу в Одессе взрывотехники с кинологами проверяют сообщение о заложенной взрывчатке.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Сообщение о заминировании объекта поступило в полицию сегодня, 23 сентября, в 11:20.

Как сообщает "Одесская жизнь", движение по мосту временно перекрыли. В связи с этим на улице Бунина образовалась большая пробка.

Мост Коцебу считается городской достопримечательностью. Его металлический каркас был изготовлен в 1892 году в Париже и доставлен в Одессу. Поэтому сооружение нередко называют "родным братом Эйфелевой башни".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестный вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро.

Раньше в столице Украины прошла целая волна сообщений о заминировании важных обьектов. Среди них были больницы, супермаркеты и посольство США.