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В Днепре произошло ДТП с маршруткой, много пострадавших: фото

вторник, 24 сентября 2019, 10:40
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Фото: Информатор

Во вторник, 24 сентября, в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и КрАЗа, в результате чего пострадали 11 человек.

Об этом сообщает Информатор.

Пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, госпитализировали в разные больницы города. Известно, что большинство пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №16.

У одной из пострадавших девушек есть подозрение на травму позвоночника, однако у остальных пассажиров менее тяжелые травмы.

Удар был такой силы, что в маршрутке оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед.

По данным свидетелей аварии, КрАЗ проехал на красный сигнал светофора, однако истинную причину аварии предстоит установить следствию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре маршрутка с пассажирами попала в серьезную аварию, перевернувшись на бок.

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